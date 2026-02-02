香港ディズニーランド・リゾート、毎春恒例「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」を3月20日（金）より開催！全員が勢ぞろいするデイタイム・ショーでは、春限定の新コスチュームを披露。また、ファンに人気のステージ・ショー「ステラ・ルーのワンダフル・ウィッシュ・バレエ」を2026年4月30日（木）から5月31日（日）の期間限定で再演します。 香港ディズニーランド・リゾート「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」&#1