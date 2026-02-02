22日に開催される大阪マラソン（大阪府庁前―大阪城公園）に出場する有力選手が2日に発表され、男子の招待選手に2024年大会優勝の平林清澄（ロジスティード）や、昨年12月の福岡国際マラソンで日本勢最高の2位に入った西山雄介（トヨタ自動車）、同3位の細谷恭平（黒崎播磨）らが名を連ねた。一般参加では、今年1月の全日本実業団対抗駅伝で2区新記録をマークした吉田響（サンベルクス）や東京五輪1万メートル代表の伊藤達彦（