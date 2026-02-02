お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、ABEMAで放送中の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』に登壇。歴史に残る「新体制しくじり」として、ベルリンの壁崩壊の裏側を解説した。【動画】実際の"しくじった"記者会見の様子同番組は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。1月30日の放送には“担任役”のオードリー・