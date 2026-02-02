6日から11日までボートレース多摩川で開催される「G1第71回関東地区選手権」に出場する倉持莉々（32＝東京）が2日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、抱負を語った。関東地区選は産休前の23年以来、3年ぶり2回目の出場。「久しぶりにG1の舞台で走れるので、いろいろ勉強して予選突破を目指したい」と意気込んだ。多摩川は直近3年間の6節で3優出。「好きな水面。他の場より乗りやすいし、スタートもしやすい。乗