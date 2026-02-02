俳優、渡辺碧斗（28）が2日までにインスタグラムを更新。株式会社スターダストプロモーション退所を発表した。渡辺は「ご報告です。この度、2026年1月31日をもちましてスターダストプロモーションを退所いたしました。在籍中は、数多くのご縁と貴重な経験をいただきましたこと、心より感謝しております」と退所を報告し、感謝を伝えた。さらに「今後の活動につきましては、何か進展がありましたら改めてご報告いたします。引き続き