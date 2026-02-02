米海軍横須賀基地を訪問し、原子力空母ジョージ・ワシントン艦内で演説するトランプ米大統領（右）と高市首相＝2025年10月、神奈川県横須賀市防衛力強化を掲げる高市早苗首相の下、政府は12月の安全保障関連3文書改定に向け、原子力潜水艦保有の是非について検討を進めている。昨年12月には安保政策を担当する官邸筋が「核を持つべきだと思っている」と非公式な取材で発言。3文書改定に関連し、非核三原則の見直しも取りざたされ