モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権」は2日、安定板が外れた状況で3日目の開催が行われた。見るも鮮やかに決まった。3日目8Rは興津藍（44＝徳島）が4コースから外全速戦。これが見事に決まっての1着ゴールだ。1分46秒6の1番時計で勝負駆け圏内に踏みとどまった。ただ、レース後の表情はさえない。「ラッキーですね。やっぱり下がっています。下がっているから、逆にたまたま決まったんでしょうね」