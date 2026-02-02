シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（42）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。黒柳徹子と初対面した。宇多田と黒柳は初対面だが、黒柳は「初めてお目にかかる気がしてないですよね。お母さまからお話を伺ってたので」と語った。「お母さまの藤圭子さんはこの番組でもたくさんお話をさせていただきました。そのお嬢さんのヒカルさんにですね、50周年を迎えたこの番組でお