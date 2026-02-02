あじかん、オタフクソース、広島海苔の3社は1月29日、Wood Eggお好み焼館（広島市）で巻寿司づくり教室を開いた。10組20人があじかんの巻寿司専門部署・巻MAKI課の社員から巻寿司について学んだ後「具たっぷり和風巻」と「おこかつロール」を作った。試食では天かす「天華」の入った汁、海苔を使った酢の物も楽しんだ。教室が開かれるのは今回が6回目。「節分に巻寿司づくりを楽しんでもらいたいと、冬と夏に3社合同で実施して