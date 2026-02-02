飼い主さんが雪かきをしていたら、ポメラニアンが「雪をかけて」と催促してきて…？豪快に雪遊びをする光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で31万3000回再生を突破。「楽しそう」「雪大好きなんですね」といった声が寄せられています。 【動画：雪国育ちのポメラニアン→雪が降るとテンションが上がって…豪快すぎる遊び方】 雪国育ちの豪快すぎる遊び方 Instagramアカウント「kurororo9666」に投稿されたのは、雪国育ちのポ