MDホールディングスは1月22〜24日の3日間、UHA味覚糖ビル（大阪市）で「春季合同展示会」を開催。得意先関係者など約400人が来場した。自社製品のブースでは、テーマごとに棚割りを提案。9種類を揃える「ハッピーポップコーン」は、人気の性格診断テストをイメージしコーナー化した。「いかに楽しんでもらい、購買意欲を高めるかが大事」（開発戦略グループ）と狙いを話す。「健康おつまみ」では食物繊維やカルシウム、鉄分