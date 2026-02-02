muqueが、4月15日に2ndフルアルバム『GLHF』（読み：グッドラックハブファン）をリリースする。 （関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY2レポート：AKASAKI、muque、Billyrrom…注目アクト6組に熱狂“81分”で繋いだマイクリレーも） あわせて、以前より発表していたツアー『muque LIVE TOUR 2026』の正式タイトルが『muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”』と発表された。同公演は、5都市のアジアツア&#