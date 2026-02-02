アル・イテハドに所属するフランス代表MFエンゴロ・カンテが、欧州復帰を果たすかもしれない。英『talkSPORT』によると、カンテは340万ポンド（400万ユーロ）の移籍金でトルコのフェネルバフチェに移籍するという。カンテとアル・イテハドとの契約は今夏に終了するが、同選手は未だ契約延長に合意していない。移籍市場に詳しいジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍交渉が最終段階にあることを伝えている。アル・イ