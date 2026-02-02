ソフトバンクは、2月と3月に利用できる「スーパーPayPayクーポン」の提供を開始した。対象の加盟店でクーポンを使いPayPay決済を利用すると、ポイントが還元される。 2月の対象加盟店は、キリン堂、くら寿司、くら寿司 スマホでお持ち帰り、日高屋グループ、V・ドラッグ、Qoo10の各店。3月はCoke ON、CHARGE SPOT、Qoo10が対象となる。 このほか、2月・3月の両方で配信されるク}