雪残る被災地、投票箱乗せたバスが巡る能登半島地震と奥能登豪雨の被害にあった奥能登に、衆議院選挙の投票箱を乗せたバスが到着。石川県輪島市や珠洲市の仮設団地などを巡る移動式の期日前投票所です。被災地・輪島市と珠洲市の仮設住宅に暮らす住民が投票しやすいようにする、バスによる「移動期日前投票所」。2日、輪島市山岸町の仮設団地の前にバスが停車し、仮設住宅に暮らす住民らが次々と投票を済ませました。住民…「仮設