阪神・村上頌樹投手（２７）が２日、沖縄・宜野座の春季キャンプで初めてブルペンに入り、直球のみ８０球を投じた。「真っすぐの質や強さを求めてやった。いい感覚で投げられているやつもあるし、そうでないやつもある。その確率を高めてやっていきたい」と今後のテーマを明かした。２５年は１４勝、勝率７割７分８厘、１４４奪三振でセ・リーグ投手３冠に輝いた右腕。「力を入れていい球がいくのは当たり前。どれだけ力感なく