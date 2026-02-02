静岡県にある三島スカイウォークが、2月2日から予定していた『ネコとおでかけ』イベントの中止を発表した。【写真】人間でも怖すぎる！地上から高さ70メートルの場所にある吊り橋2015年12月に静岡県三島市にオープンした同施設。全長400メートルの歩行者専用吊り橋で、富士山と駿河湾の絶景を見ながら、空中散歩を楽しめる場所として国内外の旅行者だけでなく、地元民からも愛される人気スポットだ。吊り橋は地上から約70メ