東都大学リーグ１部の東洋大は２日、埼玉・川越市内の同大グラウンドで新入生が初練習に臨んだ。春夏計３度の甲子園優勝を誇る名門・帝京（東京）で主将を務めた梅景大地内野手も加入。身長１６７センチ、体重７５キロの体格ながら４番を担い、昨夏の東東京大会では神宮の左翼席へ豪快アーチ。主将としてもチームをまとめた１８歳は、打撃練習やノックなどで新たなステージの雰囲気を全身で感じた。母校・帝京は昨秋の東京大会