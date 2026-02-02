再審制度の見直しを議論する法制審議会部会の第18回会合＝2日午後、法務省刑事裁判をやり直す再審制度の見直しで、法制審議会（法相の諮問機関）部会は2日の第18回会合で、要綱案を取りまとめた。裁判所の判断に基づいて検察に証拠開示を命じる制度や、請求審での手続き規定を新設。通常審に関わった裁判官を担当から外す「除斥」制度も定める。一方、開始決定に対する検察の不服申し立ては禁止せず、現行制度を維持する。刑事