ブルペンで投球練習するソフトバンク・徐若熙＝宮崎台湾プロ野球の味全からソフトバンクに加入した期待の新戦力、徐若熙が2日、宮崎キャンプで初めてブルペン入りした。セットポジションからの投球や、変化球も交えて45球を投げ「今のところ順調に調整している。実戦に向けて、レベルアップしたい」と笑顔で話した。出力は6、7割だったといい「（ストライク）ゾーンに入れることを意識した」とバランスの良いフォームでテンポ