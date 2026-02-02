日本ハム社長に就任する前田文男氏日本ハムは2日、前田文男副社長（60）が4月1日付で社長に昇格する人事を発表した。井川伸久社長（64）は代表権のない会長に就任する。社長交代は3年ぶり。同社は「経営体制の一層の強化を図るため」と理由を説明している。前田文男氏（まえだ・ふみお）立命館大卒。88年日本ハム。取締役専務執行役員を経て25年4月から副社長。大阪市出身。