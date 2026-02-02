【シンガポール＝井戸田崇志】タイの２０２５年の新車販売台数は前年比８・５％増の６２万１１６６台となり、３年ぶりに前年実績を上回った。ただ、日本車の販売シェア（占有率）は７・４ポイント減の６９・３％に落ち込み、７割を下回った。タイの新車市場では２２年以降、中国メーカーの進出が相次ぎ、電気自動車（ＥＶ）の販売攻勢を強めている。日本車のシェアは１０年代には９割を超え、２２年の段階でも８５・４％に上っ