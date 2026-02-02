バンダイスピリッツは、1月30日に最新作公開の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]」(30,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日(月) 16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。Ka signatureより、「ペーネロペー」が彩色仕様を新たに登場。カト