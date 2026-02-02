シマノがプロデュースするバイクアクセサリーブランド「PRO」は、同ブランドのサドルを対象とした「PROサドル30日間返金保証プログラム」を開始した。プログラム加盟店で購入した製品について、使用後であっても満足できなかった場合に、購入から30日以内の申請で全額返金を受けられる。PROサドル30日間返金保証プログラム対象となるのは、プログラム加盟店で購入したPROブランドのサドルで、PROのデジタルカタログに掲載中の製品