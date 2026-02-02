【モデルプレス＝2026/02/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が2月1日、自身のInstagramを更新。ベッドルームで撮影したプライベート感のある写真を披露し、注目を集めている。【写真】25歳K-POP美女「大人の雰囲気」ベッドルームで素足全開◆aespaジゼル、ベッドルームでのリラックスショットジゼルは室内でくつろぐ様子を3枚投稿。白を基調とした空間で、白いシャツにスラリと伸びる脚が際立つショ