【モデルプレス＝2026/02/02】女優の土屋太鳳が2日、都内で行われたダーク戦国アクションRPG『仁王3』の完成発表会に本郷奏多とともに出席。誕生日を祝福される場面があった。【写真】土屋太鳳に花束を渡した人気俳優◆土屋太鳳、本郷奏多からの誕生日祝福に喜びイベントでは3日に31歳の誕生日を迎える土屋をサプライズで祝福する一幕もあった。本郷から花束を受け取った土屋は「びっくりしました！まさか『仁王3』でハッピーバー