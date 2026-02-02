【モデルプレス＝2026/02/02】モデルのラブリが2月1日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つマタニティ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】36歳美人モデル「神々しい美しさ」ふっくらお腹際立つマタニティ姿◆ラブリ、ふっくらお腹のマタニティ姿公開ラブリは「ジュエリーの名前は『mother』です」とつづり、ジュエリーショップとのコラボレーションを報告。コラボレーションジュエリーの撮影ショットを複数枚