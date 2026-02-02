ヴィッセル神戸のGK新井章太が2月2日、都内で行われた明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントに出席した。【写真】神戸OBが問題発言「野球はスポーツじゃない」チームをJ1連覇と2024年の国内2冠に導いた吉田孝行監督が昨季限りで退任し、2022年からサンフレッチェ広島を率いていたミヒャエル・スキッベ監督を新たに招へいした神戸。新体制の初陣は半年間の百年構想リーグ、そしてAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）を