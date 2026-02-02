日本コカ・コーラの緑茶飲料「綾鷹」が2025年に過去最高の販売数量を記録した。大手町駅構内で展開する期間限定店では、同ブランドとおにぎりの組み合わせを通じて“短時間でも味わう”飲用シーンの定着を狙う。日本コカ・コーラは2月2日、緑茶飲料「綾鷹」とおにぎりの組み合わせを提案する期間限定店舗「おにぎり食堂 綾鷹屋 東京大手町店」を、東京メトロ大手町駅構内にオープンした。展開期間は3月31日まで。ビジネス街の“日