岡山県警察本部 岡山県警は防犯に役立つスマートフォン向けの情報配信アプリ「ハレノポリス」の運用を開始しました。このアプリは凶悪犯罪の発生や不審者の目撃などの情報を発信し、自身で設定したエリアの要注意情報を確認することもできます。 「ちかん撃退機能」も搭載し「やめてください、警察に通報します」などの文章や音声で犯人を撃退したり、周囲に助けを求めたりすることができます。音や光を発する「防犯