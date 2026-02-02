週明け２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１０２．２０ポイント（２．４８％）安の４０１５．７５ポイントと続落した。中国景況感の悪化が嫌気される流れ。週末に公表された１月の中国製造業ＰＭＩ（国家統計局などによる）は４９．３に低迷し、景況判断の境目となる５０を２カ月ぶりに割り込んでいる。前月実績と市場予想（ともに５０．１）を大幅に下回った。非製造業ＰＭＩも節目割れの４９．