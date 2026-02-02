大人の女性の日常に寄り添うLEPSIMから、思わず笑顔になれるスペシャルなコラボレーションが登場します。おなじみのチロルチョコとタッグを組み、「笑顔」をテーマにしたアイテムが全国のレプシィム店舗で発売♪ファッションとライフスタイルに遊び心をプラスするデザインは、着るだけで気分が明るくなるものばかり。前回好評だったアイテムの再登場もあり、ファン必見のラインアップです。 笑顔がテーマの特別