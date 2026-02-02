【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】長い歴史を誇る老舗の映画賞、毎日映画コンクールとキネマ旬報ベスト・テンこそ他の作品に大賞と1位の座を譲ったが、紛れもなく2025年を代表する1本となったのは李相日監督（52）の「国宝」だろう。昨年6月に公開されてロングランを続け、邦画実写の興収記録を更新中で、まもなく200億円も超える。《ちなみに第80回毎日映画コンクールの日本映画大賞は吉田大八監督（62）の「敵」、第99回キネ旬第1