福島県警本部福島県会津若松市の中学校で、生徒とみられる人物が女子生徒の顔面を蹴るなど暴行を加える動画が交流サイト（SNS）に投稿され、被害関係者が県警に被害届を出したことが2日、捜査関係者への取材で分かった。女子生徒はけがをしており、県警は傷害事件として捜査を進める。動画は女子生徒が土下座をさせられた上、顔や頭を複数回蹴られる内容。画像も投稿されており、女子生徒の周りにフードをかぶるなどした複数人