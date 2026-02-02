福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑執行された元死刑囚の第2次再審請求即時抗告審で、福岡高裁は2日、再審開始可否の決定を16日に出すと弁護団に通知した。弁護団が明らかにした。