２日午後０時５０分頃、群馬県桐生市の桐生信用金庫本町支店梅田出張所で、男が片言の日本語で「お金出せ。早くしろ」と拳銃のようなものを突きつけて女性職員（５３）を脅し、現金２００万円を奪って車で逃げた。県警が強盗事件として調べている。発表によると、男は身長１メートル７０〜８０の細身で、黒っぽい目出し帽と上着を身に着けていた。職員にけがはなく、事件当時、客はいなかった。男は店内に箱形の不審物を置き