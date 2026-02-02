岐阜県警は2日、勤務する小学校で成人女性の下着姿を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、同県大垣市、小学校教諭岸上涼太容疑者（32）を再逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。再逮捕容疑は2024年6月20日午前10時35分ごろ、同県大垣市内の小学校で、自身のスマートフォンを使って、学校関係者の成人女性の下着姿を盗撮した疑い。県警によると、押収したスマホを解析したところ、着替え