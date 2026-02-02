海洋研究開発機構は2日、探査船「ちきゅう」が南鳥島沖の海底からレアアース（希土類）を含んだ泥を採取することに成功したと発表した。採掘装置の動作試験で、問題なく稼働した。本格的な採掘試験や採算性の検討は来年以降行う。