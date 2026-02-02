「世界初の量産型ヒューマノイド」としてギネス世界記録に認定された、ソフトバンクロボティクスの人型ロボット「ペッパー」ソフトバンクグループでロボット事業を手がけるソフトバンクロボティクスは2日、人型ロボット「ペッパー」が「世界初の量産型ヒューマノイド」としてギネス世界記録に認定されたと発表した。愛嬌のある姿や身ぶりから「ペッパーくん」の愛称が定着しており、ロボティクス社は「引き続きロボットの可能性