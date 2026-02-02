北秋田市綴子地区で発生している約100軒の停電は午後7時ごろ復旧の見通しです。雪や氷による倒木や接触が原因だということです。東北電力ネットワークによりますと、午後4時6分ごろから停電しているのは北秋田市綴子地区の約100軒です。現在、復旧に向けて作業が行われていて、午後7時ごろ復旧する見通しです。停電の原因は、雪や氷による倒木や接触だということです。