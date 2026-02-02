一生付き合わなければいけない病気「膠原病」にかかった38歳独身・麦巻さとこ。病気によって仕事も生活も一変してしまうも、団地の住人に見守られながら、穏やかな日々のなかで自分なりの幸せをみつけていく――。2025年に放送された桜井ユキさん主演のNHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』（原作・水凪トリさん）。この夏、NHK総合とBSP４Kでスペシャルドラマが放送されることが決定した。【写真】とっておきのエピソードがドラ