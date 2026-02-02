Image:Amazon AmazonスマイルSALEは、本日23:59まで。泣いても笑っても残り数時間ということで、ギズモード編集部員たちが今回のセールでリアルにポチったものや、何度もリピ買いしている逸品を聞きました。「いま必要だったもの」や「結局これが一番だと戻ってきたもの」など、その理由はさまざま。最後のお買い物の参考に、ぜひチェックしてみてください。UGREEN Finder Duo 4個セット