◆ソフトバンク春季キャンプ（2日、宮崎）ソフトバンクの秋広優人が特打のフリー打撃で快音を響かせた。昨季途中に巨人からトレード移籍。ソフトバンクでは22試合に出場した。オフには山川穂高や坂本勇人（巨人）に弟子入り。春季キャンプはA組（1軍）で開幕1軍をアピールする。見守った小久保裕紀監督は「バッティングが全然変わっていましたね。まだ2日ですけど、一番変わっているのは秋広かな。ちょっと懐が大きくなっ