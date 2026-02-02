■福岡1区------※「☆」は比例代表との重複者。「◎」は法定得票獲得▶福岡の小選挙区一覧▶福岡1〜11区の立候補者の略歴・公約・横顔▶衆院特設サイト▶衆院選に関する福岡の記事一覧▶衆院選に関する全国の記事一覧