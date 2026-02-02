北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではスポーツライターの佐藤俊氏の見解をお届けする。――◆――◆――森保一監督は、長期間チームで活動し、戦術理解度とチームへの貢献度の高い選手を選考するだろうし、自分も同じ考え。それゆえ今後、ボランチ、DF陣に新しい選手を入れることはほぼない。昨年のブラジル