お笑いタレント・江頭2:50（60）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。反響を呼んでいる。動画では江頭の自宅に女優・二階堂ふみ（31）が突撃訪問。写真家としても活動し、数々の写真集を手掛けている二階堂が、江頭に還暦記念写真集をオファーする様子が公開された。部屋にあがった二階堂は、江頭に「どうぞどうぞ！」と促され、江頭が普段寝ている布団の上に。正座で座ると、江頭やYouTubeスタッフらへの手土産を手渡し