女優の水野美紀（51）が1日、MCを務めるフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。かつて現場で広がっていた大物俳優に関する驚きのうわさの真相を明かす場面があった。この日はドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優の渡部篤郎、野間口徹、女優の結城モエが占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。そんな中、水野は渡部について「渡部さんを若い頃よく共演させていた