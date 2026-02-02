菓子専門店「シャトレーゼ」は、鬼や恵方巻など節分をモチーフにした「節分スイーツ」を2月1〜3日に数量限定・期間限定で販売する。【写真】シャトレーゼの節分スイーツかわいすぎる「青鬼太郎」、ココアスポンジの「恵方巻ロール」■節分 赤鬼太郎節分の「赤鬼」をイメージしたスイーツ。ホワイトチョコチップと酸味のあるダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを、ほんのり甘酸っぱい苺クリームで包み、