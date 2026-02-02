7人組グループ・BTSのVが公式アンバサダーを務める韓国のアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」の駅構内広告が、きょう2日から8日までの期間で、東京・銀座駅構内に展開される。【写真】銀座駅にBTS・Vがたくさん！パラダイスシティは、3000点以上のアート作品が点在する空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネスなど静と動の多層的な体験を通じて、訪れる人の感性をひらく、韓国最大級の統合型リゾート。本