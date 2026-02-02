新潟県十日町市で1日午前、空き家の除雪作業をしていた男性2人が排雪する水路に流されて死亡した事故で、2人の死因が溺死だったことが分かりました。警察は事故の詳しい原因について捜査を続けています。 死亡したのは、十日町市に住む高野慎一さん(74)と波形静男さん(67)の2人です。1日午前11時20分ごろ、十日町市昭和町地内で「流雪溝に人が流された」と事故の目撃者から警察に通報がありました。警察によりますと、事故があっ